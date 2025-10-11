Hiram Marín
Noruega aplastó a Israel y se acerca al Mundial
Con 'hat trick' de Erling Haaland, los 'Vikingos' dieron una gran exhibición
Italia pasa momentos complicados en el Grupo I de las eliminatorias europeas y eso además favorece a Noruega, que con la goleada 5-0 sobre Israel, llegó a 15 puntos y está muy cerca de lograr su clasificación directa, gracias en gran parte a la tremenda actuación del delantero del Manchester City, Erling Haaland.
El 'Androide' tuvo una tarde de reivindicación, pues al inicio del encuentro falló dos veces un penal, pero apenas minutos después comenzó con una gran cosecha de goles que terminó con un 'hat trick', complementado con los autogoles de Anan Khalalaili e Idan Nachmias.
Haaland ha anotado en 10 partidos consecutivos con la selección de Noruega y la estadística se fortalece con los 8 juegos en fila que lleva con gol con la camiseta del Manchester City.
Israel se convirtió en una mera comparsa para Haaland, que hizo lo que quiso con la pelota y se dio tiempo de reivindicarse, de poner a su equipo nacional en una gran posición y sin duda alguna a soñar con el Mundial 2026, que está cada vez más cerca.
Los partidos restantes de Noruega en las eliminatorias mundialistas serán el próximo jueves 13 de noviembre ante Estonia y el domingo 16 de noviembre ante Italia, en un duelo que promete fuegos artificiales, sobre todo por la situación de los 'azzurri'.
