Italia intentará acercarse a Noruega en la eliminatoria UEFA

Oscar Sandoval

Italia comenzó el camino al Mundial 2026 con una derrota frente a Noruega que lo condicionó durante toda la eliminatoria UEFA y será hasta la última jornada cuando pueda revertir la situación, sin embargo, para tener opciones de clasificar directo a la Copa del Mundo debe ganar los siguientes dos compromisos y esperar.

Noruega es líder del Grupo I y depende de sí mismo para regresar al Mundial después de 27 años, tiene seis puntos de diferencia sobre los italianos a los que solo un milagro los llevaría de forma directa a la justa mundialista porque los 'Vikingos' tienen una diferencia de goles de +21 que parece imposible de remontar.

La ‘Squadra Azzurra’ tiene un partido menos y se quedó sin margen de error, está obligado a ganar en esta doble fecha a Estonia e Israel para mantener la esperanza de al menos buscar un lugar por la vía el repechaje al asegurar el segundo puesto del sector.

Italia se ausentó de las últimas dos Copas del Mundo y está en riesgo una tercera, la presión por sumar los nueve puntos podría pasar factura y en este momento está lejos de clasificar directamente a México, Estados Unidos y Canadá.