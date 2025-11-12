Kosovo llega al final de la eliminatoria UEFA soñando con el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Kosovo se afilió a la FIFA en 2016 y enfrenta su tercera eliminatoria UEFA rumbo a la Copa del Mundo, tiene dos eliminaciones a cuestas y la tercera podría ser la vencida porque el Mundial 2026 está más cerca de nunca, si no logra el boleto directo podría tener otra oportunidad en el repechaje de la UEFA. Noruega da inicio al cierre de la eliminatoria UEFA al Mundial 2026

El cierre de la eliminatoria serán 180 minutos de ilusiones para Kosovo, que no depende de sí mismo, pero que deberá sumar los seis puntos que estarán en juego, comenzará ante Eslovenia y tiene que ganar, sin embargo, ese mismo día estará pendiente del otro partido.

Suiza que es líder de grupo con 10 puntos, recibe a Suecia que no tiene probabilidades de clasificar a la justa mundialista, pero que estrena técnico y buscará sumar, ese empate o una victoria es lo que necesita el conjunto kosovar para llegar al duelo definitivo con la esperanza intacta.

Los ‘Dardarios’ cerrarán la eliminatoria como local ante Suiza en un partido que podría decidir el boleto directo al Mundial y que podría ser histórico para Kosovo.