Con mucho sufrimiento, pero Alemania se impuso a Irlanda del Norte

Karla Villegas Gama

Alemania derrotó 1-0 a Irlanda del Norte en partido de eliminatoria rimbo al Mundial de 2026.

Un duelo especial para ambos equipos, pues previo al silbatazo final estaban empatados en puntos (6), por lo que una victoria era clave en el Grupo A.

Los ‘Norn Iron’ arrancaron con fuerza, apretando la salida del rival y buscando generar oportunidades de peligro.

Alemania dio señales de vida en la eliminatoria UEFA

Al minuto 14 consiguieron la primera del encuentro, tras un cobro de falta, Paddy McNair empujó el esférico para el 1-0; sin embargo, el VAR echó para atrás la anotación por fuera de lugar.

La jugada sacudió a ‘Die Mannschaft’ que poco a poco comenzó a meterse en el área rival, buscando ponerse adelante.

Al 31’ Nick Woltemade aprovechó sus casi dos metros de estatura para cabecear un córner y dejar sin oportunidad a Bailey Peacock-Farrell.

En el complemento, Irlanda del Norte volvió a presionar alto a los alemanes y comenzó a tener más la pelota. Desafortunadamente, la defensa teutona se multiplicó para mantener su arco en cero.

Oliver Baumann también fue clave para neutralizar a los ‘Norn Iron’, que se quedan en el tercer sitio del sector con seis unidades.