España sigue intratable; anótenle otra goleada rumbo al Mundial

Héctor Cantú

La Selección de España ha logrado una nueva victoria holgada en su camino al Mundial 2026 luego de imponerse por 4-0 ante su similar de Bulgaria.

No ha sido una tarde de contratiempos para el equipo de Luis de la Fuente que en la primera mitad tuvo poca efectividad al frente.

Spain opens up the scoring thanks to Mikel Merino 🇪🇸 pic.twitter.com/xdZyjO7VGJ — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 14, 2025

En cambio, para la segunda mitad, La Furia Roja pisó el acelerador y terminó por dejar en el césped a una Bulgaria que vio cómo quedaron enterrados sus deseos de competir sobre el terreno de juego.

Mikel Merino se llevó los reflectores de la noche luego de marcar un doblete. Fue él el encargado de iniciar el camino a la victoria con el primer y segundo tantos de España.

Un autogol a 10 minutos del final del encuentro terminó por decantar la victoria para los de casa que pudieron llevarse un marcador mucho más holgado en este duelo eliminatorio.

Mikel Oyarzabal puso cifras definitivas desde el manchón penal en el tiempo agregado para mantener el paso perfecto de la Furia Roja en la eliminatoria rumbo al Mundial.

Hasta el momento, solo Noruega y España llevan paso perfecto en la eliminatoria luego de cuatro jornadas disputadas.