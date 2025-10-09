Dani Olmo, una baja más para España

Redacción FOX Deportes

Las bajas no paran en la Selección Española, esta vez, Luis de la Fuente tendrá que prescindir de Dani Olmo para los duelos ante Georgia y Bulgaria.

De acuerdo con el técnico nacional, el atacante presentó problemas en el gemelo izquierdo durante el último entrenamiento del equipo.

Sin embargo, la Real Federación Española de Futbol aseguró en un comunicado de prensa que Olmo “llegó a la concentración el pasado lunes con signos de fatiga muscular”, situación que el Barcelona había comunicado puntalmente.

Lamentablemente, Olmo no mejoró y tuvo que abandonar la concentración tras someterse a pruebas médicas.