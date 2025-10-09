Publicación: viernes 10 de octubre de 2025

Redacción FOX Deportes

Dani Olmo, una baja más para España

El jugador del Barcelona no podrá participar en la Fecha FIFA.

Las bajas no paran en la Selección Española, esta vez, Luis de la Fuente tendrá que prescindir de Dani Olmo para los duelos ante Georgia y Bulgaria.

De acuerdo con el técnico nacional, el atacante presentó problemas en el gemelo izquierdo durante el último entrenamiento del equipo.

Sin embargo, la Real Federación Española de Futbol aseguró en un comunicado de prensa que Olmo “llegó a la concentración el pasado lunes con signos de fatiga muscular”, situación que el Barcelona había comunicado puntalmente.

Lamentablemente, Olmo no mejoró y tuvo que abandonar la concentración tras someterse a pruebas médicas.

Estas son las selecciones UEFA que podrían sellar su boleto al Mundial 2026

Francia sabe que la victoria en sus dos partidos contra Azerbaiyán e Islandia, más un empate entre Islandia y Ucrania, le darían el pase a la próxima Copa del Mundo
Eslovaquia es líder del Grupo A tras vencer como visitante a Alemania, asegurará el liderato y la clasificación para el Mundial sumando los seis puntos y si la ‘Mannschaft’ deja unidades ante Luxemburgo a Irlanda del Norte
Suiza sabe que clasificará al Mundial 2026 si continúa con su racha de victorias contra Suecia y Eslovenia, y Kosovo no consigue los seis puntos contra los mismos rivales
Inglaterra registra cinco triunfos en fila y clasificará al Mundial 2026 si derrota a Letonia y Serbia no suma los seis puntos ante Albania y Andorra
Noruega regresaría a la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 si le gana a Israel e Italia no gana ninguno de sus dos partidos que son ante Estonia e Israel
Portugal necesita dos victorias ante República de Irlanda y Hungría, además que Armenia no gane sus partidos ante los mismos rivales para garantizar un lugar en México, Estados Unidos o Canadá
La Selección Española debe derrotar a Georgia y Bulgaria, que Turquía no consiga vencer a Bulgaria y el conjunto turco empatan con Georgia, ‘La Furia Roja’ se asegurará el primer puesto de su grupo

