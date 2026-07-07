¿Por qué José Mourinho reemplaza los fichajes de Xabi Alonso?

Karla Villegas Gama

La llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid ha cambiado la planificación deportiva del club. El portugués decidió reforzar nuevamente posiciones que la temporada pasada Xabi Alonso ya había apuntalado con Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono.

Huijsen costó 62.5 millones de euros, venía de firmar una gran temporada con el Bournemouth, en la que disputó 36 partidos y marcó tres goles. Sin embargo, las lesiones marcaron su primera temporada con el Real Madrid y lo obligaron a perderse 15 partidos.

Carreras había mostrado su valía con el Benfica, especialmente en la Champions League, donde disputó 10 encuentros y se erigió como un lateral de garantías, lo que justificaba los 50 MDE que costó. Su llegada al Real Madrid era esperanzadora, pero nunca terminó por afianzarse y perdió protagonismo en el cierre de la temporada ante Ferland Mendy y Fran García.

Más madridista, imposible; así la presentación de Dean Huijsen

Alexander-Arnold era una de las apuestas más fuertes del club, llegó por 10 MDE y en el Liverpool se consolidó como uno de los mejores laterales derechos del mundo. Pero una serie de lesiones le impidió mostrar el mismo nivel que en Inglaterra.

Finalmente, Franco Mastantuono, una de las máximas promesas del futbol argentino, llegó por 45 MDE. Sin embargo, no tuvo continuidad y jugó 17 de sus 35 partidos como sustituto; de hecho, solo disputó un encuentro de principio a fin.

Ahora, el Real Madrid apuesta por Ibrahima Konaté para reforzar la zaga. El francés llega como agente libre y comparado con Huijsen, es un central que en la temporada 2025/26 superó al español en prácticamente todos los indicadores defensivos: ganó más duelos, recuperó más balones y registró mejores porcentajes de precisión en pases y centros.

Para la lateral izquierda firmó a Marc Cucurella. El ex Chelsea costó 55 MDE y en labores ofensivas aportó más asistencias, creó más oportunidades de gol y completó más regates. Defensivamente también registró mejores números en recuperaciones, intercepciones y duelos ganados.

En la otra banda, el Real Madrid fichó a Denzel Dumfries, procedente del Inter, por 20 MDE. El neerlandés es más poderoso en el ataque que Alexander-Arnold: dispara al arco un 10% más, regatea exitosamente un 27% más y convierte 8.7% más veces. En la defensa también es mejor en intercepciones y recuperaciones, mientras que en duelos supera en todos los rubros al inglés. Su única desventaja aparece en la distribución del balón, donde Alexander-Arnold mantiene mejores registros.

Finalmente, el Real Madrid apuesta por Bernardo Silva para devolverle equilibrio y creatividad al mediocampo tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric. El portugués llega con el perfil de organizador que busca José Mourinho y, con el Manchester City, disputó 53 partidos, marcó tres goles y repartió cinco asistencias la temporada pasada.

Entre lesiones, bajo rendimiento y falta de continuidad, Mourinho optó por reconstruir la base del equipo apenas un año después. Más que reforzar posiciones ya cubiertas, el portugués busca reemplazar apuestas que no terminaron por consolidarse y acelerar la reconstrucción del Real Madrid.