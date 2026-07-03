Denzel Dumfries ya es jugador del Real Madrid

Oscar Sandoval

Real Madrid anunció oficialmente el fichaje de Denzel Dumfries quien firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2030. El lateral neerlandés se convirtió en el cuarto refuerzo del equipo blanco para la próxima temporada, después de que el club pagara cerca de 20 millones de euros al Inter.

La llegada de Dumfries al Santiago Bernabéu fue una de las promesas de campaña de Florentino Pérez quien la cumplió este domingo. El presidente del conjunto ‘Merengue’ tenía un acuerdo con el defensor de 30 años para ejecutar su cláusula de rescisión y esperó a que concluyera su participación en el Mundial 2026 para cerrar la operación.

El neerlandés se consolidó en los últimos años como uno de los mejores laterales en Europa, capaz de recorrer toda la banda e influir tanto en la salida del balón como en la amplitud del juego. Además, se ha distinguido por su capacidad para marcar diferencias en los últimos metros gracias a su constante proyección ofensiva.

Dumfries es el cuarto fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, después de las incorporaciones del lateral español Marc Cucurella, procedente del Chelsea, así como del portugués Bernardo Silva y del central francés Ibrahima Konaté quienes llegaron al club como agentes libres.