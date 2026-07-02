Real Madrid no tiene intención de fichar a Enzo Fernández

Oscar Sandoval

El nombre de Enzo Fernández ha estado vinculado al Real Madrid desde que se confirmó la llegada de José Mourinho. El mediocampista argentino figuraba entre los jugadores que serían del agrado del portugués, sin embargo, el club fue contundente al asegurar en un comunicado que “no tiene intención alguna de acometer dicha operación”.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 3, 2026

Las declaraciones de Enzo sobre su deseo de vivir en Madrid alimentaron los rumores que lo vinculaban con el Santiago Bernabéu. No obstante, el Real Madrid decidió poner fin a las especulaciones y dejó claro que no contempla el fichaje del internacional argentino.

El club publicó un comunicado en el que explica que “Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador”.

El conjunto ‘Merengue’ añadió que “por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad”.