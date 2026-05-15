Dean Huijsen volvió al grupo tras una semana de ausencia

EFE

El regreso de Dean Huijsen al Real Madrid tras perderse los dos últimos partidos fue la novedad en la vuelta al trabajo, horas después de la victoria contra el Real Oviedo y con la polémica abierta entre Kylian Mbappé y el técnico Álvaro Arbeloa como principal foco de atención.

El conjunto madridista venció 2-0 al Oviedo el jueves en un partido marcado por la inestabilidad previa y posterior al partido. Mbappé señaló a su entrenador, Álvaro Arbeloa, por su suplencia y la temporada en blanco y provocó otro incendio.

Huijsen, recuperado de un proceso gripal que le hizo ser baja de última hora en el Clásico y no estar ante el Oviedo, volverá a la convocatoria ante el Sevilla el domingo. No así aún Federico Valverde, que llevó a cabo ejercicios sin impactos, sin riesgos, siguiendo el protocolo de traumatismo craneoencefálico que fue el detonante de una semana convulsa.

Golpe en la cabeza provocado por un resbalón y posterior choque contra una mesa en plena discusión con su compañero Aurelien Tchouaméni. Ambos se reencontraron este viernes sobre el césped en los campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas en el que el foco estuvo en Mbappé y Arbeloa.

Las declaraciones del francés en zona mixta, por iniciativa propia y a contrapié de la organización interna, en las que aseguró que para su técnico era “el cuarto delantero” del equipo a la vez que ponderó el trabajo de Xabi Alonso, destituido en enero, por encima del de Arbeloa desde su llegada.

Arbeloa, que salió a rueda de prensa sin ser consciente de las palabras de su futbolista, negó haber dicho a Mbappé que era el cuarto delantero para él, y sí que se trataba de una gestión de cargas, al no haber estado disponible para el Clásico cuatro días antes.

El técnico aseguró en su propia comparecencia que el galo sería titular de nuevo en Sevilla, recuperando su estatus. Decisión pendiente de confirmar el mismo domingo.

Mientras, ambos se reencontraron en Valdebebas por primera vez tras un cruce de declaraciones que creó otro incendio interno en un vestuario del Real Madrid en el que intentan rebajar la tensión.