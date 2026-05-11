Real Madrid pondría a Federico Valverde en el mercado

Oscar Sandoval

Federico Valverde fue el principal afectado tras el incidente con Aurélien Tchouaméni en el vestidor de Real Madrid, causó baja ante Barcelona por un traumatismo craneoencefálico y su futuro estaría en el aire porque la directiva podría abrirle la puerta del club durante el verano. 👔 @AArbeloa17: "El Real Madrid siempre vuelve, hemos caído muchas veces y nos hemos levantado muchas veces".

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Valverde camina por la cuerda floja y su actitud en las próximas semanas podría influir en la decisión final sobre su futuro como futbolista del equipo blanco. Este curso terminó para el uruguayo quien no entrará en planes ante Oviedo, Sevilla y Athletic.

OK Diario señala que la directiva “ahora estudia diferentes opciones”, resalta que “la posibilidad de que salga este verano vendido está encima de la mesa” y asegura que “si llega una oferta se analizará”.

Nadie se acordó de Kylian Mbappé gracias a Federico Valverde

La publicación revela que el mediocampista “dejará de ser capitán de Real Madrid” la próxima temporada y que “de ser el segundo capitán pasará a perder completamente ese rango de jerarquía dentro del vestuario”.

Los planes de la directiva podrían cambiar en caso de que el próximo técnico del conjunto ‘Merengue’ cuente con Valverde, ya que sería el estratega quien “tendrá la última palabra” sobre el futuro del uruguayo en el Santiago Bernabéu.