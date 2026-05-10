Publicación: domingo 10 de mayo de 2026

Héctor Cantú

El Real Madrid pide perdón por una temporada para el olvido

Técnico y jugadores saben que es el momento para olvidar la temporada

El Real Madrid ha sucumbido en la que es una de las derrotas más dolorosas de su historia luego de caer 2-0 ante el Barcelona, nuevo campeón del futbol español.

Al equipo de Álvaro Arbeloa no le ha quedado más que pedir perdón luego de caer en la segunda edición de El Clásico de la temporada.

¡En un Clásico!; así celebró el Barcelona su campeonato más dulce

“Lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro y aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. El Real Madrid siempre vuelve, nos hemos caído muchas veces y nos levantaremos. Entiendo el enfado que puede tener cualquier aficionado madridista igual que lo tenemos nosotros.”, detalló Álvaro Arbeloa, estratega merengue.

Al sercuestionado sobre la ausencia de Kylian Mbappé, Arbeloa reveló que le hubiera gustad que estuviera con el equipo para jugar.

Miradas entre Lamine Yamal y Olivia Rodrigo y otros momentos que enmarcaron El Clásico

Miras de Lamine Yamal y Olivia Rodrigo: La artista que apareció en la camiseta del Barcelona tuvo un fugaz cruce de miradas con Lamine Yamal, la juvenil estrella del Barcelona FC
Vinícius Júnior no perdió oportunidad para recordar a los culés que el Real Madrid tiene 15 Champions Ganadas
KO A Bellingham. El jugador del Real Madrid quedó noqueado luego de un codazo accidental. El madridismo reclamó penal que no fue cocedido.
Balón de Playa. La afición del Barcelona no dejó escapar la posibilidad de recordarle a Vinícius Júnior su Balón de Oro
La noche de Hansi Flick. Horas antes, el técnico perdió a su padre. Minutos después, terminó dedicando el título y celebrando los goles con sus comapañeros.
El regreso de Thibaut Courtois: El guardameta del Real Madrid reapareció tras su lesión. Aunque se 'comió' los dos goles del título culé, salvó al Real Madrid de una goleada desastrosa.
Título 29 para el Barcelona. El equipo culé levantó la copa por primera vez gracias a una victoria sobre el Real Madrid, la más dulc de su historia.
El gol inolvidable. Macrus Rashford marcó un golazo a balón parado que encaminó a su equipo hacia la victoria y, por ende, el título
Conatos de bronca: En al menos tres ocasiones, jugadores culés y merengues se enfrentaron a empujones sobre el césped. El más encendido fue el de Trent Alexander Arnold y Raphinha
Momento de perdón. Jugadores del Real Madrid se dirigieron a su afición y pidieron perdón por el partido, la derrota y una temporada para el total olvido

“Me hubiera gustado que estuviera bien y que pudiera jugar con nosotros. Espero que pueda jugar algo de lo que queda de Liga, veremos cómo evoluciona”, agregó.

Sobre el future inmediato del Real Madrid, el estratega confirmó que buscarán ganar todas las asignaturas que quedan por ganar.

“No podemos dejarnos estos tres partidos, defendemos algo más grande que nosotros o nuestro prestigio, defendemos este escudo.”, sentenció.

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