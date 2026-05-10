El Real Madrid pide perdón por una temporada para el olvido

Héctor Cantú

El Real Madrid ha sucumbido en la que es una de las derrotas más dolorosas de su historia luego de caer 2-0 ante el Barcelona, nuevo campeón del futbol español.

Al equipo de Álvaro Arbeloa no le ha quedado más que pedir perdón luego de caer en la segunda edición de El Clásico de la temporada.

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“Lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro y aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. El Real Madrid siempre vuelve, nos hemos caído muchas veces y nos levantaremos. Entiendo el enfado que puede tener cualquier aficionado madridista igual que lo tenemos nosotros.”, detalló Álvaro Arbeloa, estratega merengue.

Al sercuestionado sobre la ausencia de Kylian Mbappé, Arbeloa reveló que le hubiera gustad que estuviera con el equipo para jugar.

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“Me hubiera gustado que estuviera bien y que pudiera jugar con nosotros. Espero que pueda jugar algo de lo que queda de Liga, veremos cómo evoluciona”, agregó.

Sobre el future inmediato del Real Madrid, el estratega confirmó que buscarán ganar todas las asignaturas que quedan por ganar.

“No podemos dejarnos estos tres partidos, defendemos algo más grande que nosotros o nuestro prestigio, defendemos este escudo.”, sentenció.