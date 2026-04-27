Cinco victorias separan a Barcelona de los 100 puntos en La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona se puede convertir en bicampeón de La Liga con una combinación de resultados en esta jornada, si no, con una victoria ante Real Madrid sellará el título y a partir de ahí será su propio rival en el intento por terminar la temporada con 100 puntos.

📊⚽ 17 goles desde el banquillo, un dato líder en la Liga



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Solo el conjunto ‘Merengue’ y los ‘Blaugrana’ han superado la barrera de las 100 unidades en una temporada en el futbol español, el equipo blanco lo hizo en 2011/12 y el azulgrana una campaña después, desde entonces ningún campeón ha llegado a esa puntuación.

Con el título en la mano, el líder apuntaría a esa marca para redondear un campeonato que dominó desde la jornada 14, pero no tiene margen de error porque cualquier resultado que no sea la victoria en los últimos cinco partidos evitará que llegue al centenar de puntos.

Barcelona suma 85 puntos después de 33 jornadas y las matemáticas son exactas debido a que necesita las últimas 15 unidades para llegar a su meta. Cerrará la temporada enfrentando a Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia con la mente puesta en puntuaje histórico.