Real Madrid acusa 'robo' de 16 puntos en esta temporada

Héctor Cantú

El Real Madrid ha iniciado una cruzada contra las decisiones arbitrales en La Liga, las cuales, desde su perspectiva, ha impactado en la pérdida de 16 puntos en la presente campaña.

Desde su televisora han publicado un recuento de todos los errores arbitrales, flagrantes desde su óptica, que impactaron en la pérdida de puntos justo ahora que el Barcelona prácticamente se ha quedado con el título de La Liga.

“16 es la cantidad de puntos que los errores arbitrales le han costado al Real Madrid en esta temporada. De no ser por la actuación del árbitro de campo o VAR, el equipo blanco contaría con 16 puntos más en su casillero”, se escucha en el video publicado en el canal oficial del club.

Según este recuento todo comenzó en la jornada 12 en donde no se señalaron tres penaltis al equipo merengue, en un partido que terminó empatado y con 2 puntos menos. A ese se unen los partidos ante Girona (empate), Celta de Vigo (derrota), Osasuna (empate), Mallorca (derrota), Girona (empate) y el más reciente ante Betis (empate).

Al final, en el video se asegura que el Real Madrid es el equipo más perjudicado de la temporada con intervenciones del VAR con 11, una lista donde el Barcelona aparece en la sexta posición con 8.

El Real Madrid podría convertirse en perdedor oficial del título de Liga ante el Barcelona en la próxima edición de El Clásico en caso de que gane su siguiente partido y pierda ante su acérrimo rival en el Camp Nou.