Betis se la creyó y con empate agónico enfrió al Real Madrid

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid dejó escapar dos puntos vitales en su visita al Real Betis, al igualar 1-1 en La Cartuja en un partido que parecía tener bajo control.

El conjunto blanco se adelantó temprano y administró la ventaja durante gran parte del partido, pero no logró liquidar el encuentro. La sensación final fue de oportunidad perdida en plena recta decisiva de La Liga.

El gol merengue llegó al minuto 16, cuando Vinícius Jr. aprovechó un rebote tras disparo de Federico Valverde y un mal despeje de Álvaro Valles para firmar el 0-1. A partir de ahí, el equipo visitante tuvo fases de control, aunque sin contundencia para ampliar la diferencia. Incluso vio anulado un tanto a Mbappé por fuera de juego.

El Betis fue creciendo con el paso de los minutos, generó peligro constante y encontró en la figura de Andriy Lunin a su principal obstáculo.

El guardameta sostuvo al Madrid con varias intervenciones clave, pero en la última jugada del encuentro apareció Héctor Bellerín para empujar el balón tras un rebote y decretar el 1-1 en tiempo de compensación.

El empate termina por favorecer indirectamente al Barcelona, ya que el Madrid se aleja aún más en la lucha por el título, dejando escapar puntos que parecían seguros.

El seleccionado mexicano Álvaro Fidalgo únicamente jugó los primeros 45 minutos.