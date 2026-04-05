Real Madrid y Atlético, los equipos con más apercibidos en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Atlético y Real Madrid, que se enfrentarán a Barcelona y a Bayern Munich, respectivamente, son los equipos presentes en los cuartos de final de la Champions League con más jugadores apercibidos de sanción y que se perderían la vuelta en el caso de ser amonestados en la ida.

El conjunto que dirige el argentino Diego Pablo Simeone, que también está a una tarjeta de ser suspendido, tiene bajo amenaza nada menos que a ocho jugadores, la mayoría de ellos habituales del once titular.

Thiago Almada, Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Marc Pubill, Matteo Ruggeri y Giuliano Simeone son los que están a una tarjeta de ser sancionados con un encuentro de suspensión si ven la amarilla en la ida, con lo que se perderían la vuelta en el Metropolitano.

Barcelona, mientras tanto, tiene a cuatro apercibidos, Marc Casadó, Fermín López, Gerard Martín y Lamine Yamal.

Real Madrid, que recibirá el martes al Bayern Múnich, tiene también una larga lista, compuesta por siete jugadores, y también importantes. Álvaro Carreras, de ser amonestado, cumpliría el segundo ciclo con la sexta, mientras que acudirán al Allianz Arena con dos tarjetas amarillas Jude Bellingham, Vinicius, Dean Huijsen, Kylian Mbappé y Aurelien Tchouameni, mientras que Rodrygo Goes, que integra esta lista, es baja por lesión.