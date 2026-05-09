Barcelona busca coronarse campeón de liga en El Clásico por primera vez

Oscar Sandoval

Barcelona recibirá a Real Madrid con la posibilidad de hacer historia al coronarse campeón de La Liga por primera vez en El Clásico, un empate le basta para conquistar el título, pero intentará superar a su máximo rival para tener una celebración por todo lo alto.

Queremos ganar la Liga en casa. pic.twitter.com/5E5azyVY7b — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 9, 2026

El equipo blanco agoniza y los últimos acontecimientos acentúan su crisis en el tramo final de la temporada, necesita ganar con base en el orgullo para postergar los festejos del líder porque la ventaja de 11 puntos con 12 por disputar parece definitiva.

El conjunto azulgrana buscará ponerle punto final a La Liga y asegurar el bicampeonato pasando por encima de los ‘Merengues’ para cumplir con una tarea pendiente luego de caer en el Bernabéu y redondear una temporada inolvidable con el segundo título en fila.

El Madrid intentará echar a perder la fiesta del equipo catalán que tarde o temprano se convertirá en campeón de La Liga, pero si Barcelona quiere que se trate de una noche especial deberá sentenciar al equipo blanco.