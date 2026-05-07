El vestidor del Real Madrid está totalmente roto a días de El Clásico

Héctor Cantú

El vestidor del Real Madrid ha colapsado a unos días de que se juegue la segunda edición de El Clásico ante el Barcelona, un partido en donde están obligados a sumar para que el acérrimo rival no se corone a sus costillas.

La bronca que han protagonizado Federico Valverde y Aureliéne Tchouaméni y que terminó en sutura para el jugador sudamericano, no es la única que se ha presentado entre dos futbolistas de la plantilla del primer equipo en esta semana.

Se le une el roce que tuvieron a inicios de la semana Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger, dos jugadores que han sido prácticamente inamovibles en el esquema de Álvaro Arbeloa y que apuntan para ser titulares en el duelo ante el Barcelona.

Y, por si fuera poco, el diario Mundo Deportivo, asegura que también hubo momentos muy tensos entre Kylian Mbappé, quien podría ver minutos en El Clásico y su compañero en la delantera, el inglés Jude Bellingham en el pasado reciente. Esos momentos de tensión habrían generado un distanciamiento leve entre ambos futbolistas que se suma al mal ambiente que se respira, por ahora, en el seno merengue.

Por lo pronto, Álvaro Arbeloa se ha dedicado a apagar fuegos distintos a tres días del vital partido. Un escenario que deja mal parado al equipo merengue en cuanto a sus valores y cuestiona el armado de la plantilla para esta temporada.