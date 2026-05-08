Castigos parejos para Federico Valverde y Aurelien Tchouameni

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid anunció las multas impuestas al uruguayo Federico Valverde y al francés Aurelien Tchouameni por el enfrentamiento que tuvieron en el vesturario y que terminó con la hospitalización del sudamericano.

El club concluyó "los procedimientos internos correspondientes" tras el encontronazo que dejó a Valverde con un traumatismo craneoencefálico y una baja obligada de hasta dos semanas fuera de las canchas.

A través del comunicado, el conjunto español detalló que "tras los hechos que motivaron la apertura de un expediente disciplinario", ambos jugadores "han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos. Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna".

🚨 COMUNICADO del REAL MADRID tras el INCIDENTE entre VALVERDE y TCHOUAMÉNI:



💰 500.000€ de multa a cada uno.



🤝 Los jugadores han mostrado su total arrepentimiento y se han disculpado entre ellos. pic.twitter.com/eU2HPLj2z7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2026

De esta manera, el conjunto merengue resolvió "imponer una sanción económica de 500 mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes".

Entonces, no habrá mayores sanciones deportivas y ambos podrán jugar cuando el entrenador lo considere pertinente. De hecho, se espera que Tchouameni esté convocado para el Clásico contra el Barcelona de este fin de semana, donde el club madrileño buscará postergar la coronación de su archirrival y al menos darle una satisfacción a su gente.

De acuerdo con la Agencia EFE, Valverde y Tchouaméni se encararon por un lance del juego en el entrenamiento del miércoles, que provocó una discusión y el jueves mantuvieron otra durante la que el uruguayo se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas. El futbolista acudió al hospital, como parte del protocolo por este tipo de situaciones, al estar conmocionado y haber tenido que recibir puntos en la cabeza. Tras esto, regresó a su domicilio.