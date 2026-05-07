Traumatismo craneoencefálico para Federico Valverde tras pelearse con Tchouameni

Redacción FOX Deportes

¿De qué manera pudieron pelearse Aurelien Tchouameni y Federico Valverde como para que el uruguayo terminara con un traumatismo cranoencefálico y lesionado por hasta dos semanas?

El Real Madrid informó que el mediocampista uruguayo deberá guardar reposo de 10 a 14 días, luego de la pelea que tuvo con el francés en el vestidor, tras uno de los últimos entrenamientos del equipo de cara al Clásico contra el Barcelona el domingo 10 de mayo.

En un comunicado, el club blanco indicó los hallazgos de los servicios médicos.

"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", redactó el equipo blanco en un boletín, donde confirmó el diagnóstico de "traumatismo craneoencefálico".

🚨‼️ ÚLTIMA HORA | COMUNICADO DEL REAL MADRID.



👉 "Expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni".



ℹ️ Lo adelantó esta tarde @jpedrerol. https://t.co/b0Wis4LbAi pic.twitter.com/cP6jMqID03 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

De acuerdo con la agencia EFE, Valverde y Tchouaméni aumentaron el clima de tensión en el vestuario del Real Madrid, a tres días del clásico ante el Barcelona, con una discusión entre ambos que acabó con el uruguayo en el hospital, por, según dijeron fuentes del club, un incidente fortuito provocado por un resbalón en pleno incidente.

Valverde, segundo capitán del equipo merengue, se escurrió y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas. El futbolista acudió al hospital como parte del protocolo por este tipo de situaciones y regresó a su domicilio.

Cabe recordar que este fue el segundo encontronazo entre ambos futbolistas en menos de 24 horas, pues apenas el miércoles se encararon, se empujaron y llevaron su discusión a los vestidores, tras una acción en el entrenamiento.

El Real Madrid aseguró que abrió un expediente disciplinario contra Tchouameni y Valverde, por lo que una vez que terminen las averiguaciones, se determinarán las sanciones pertinentes.