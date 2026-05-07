Federico Valverde, al hospital tras una nueva bronca con Aurélien Thcouaméni

Héctor Cantú

La bomba en el Real Madrid finalmente estalló. Lo que un día antes comenzó como una disputa normal entre compañeros llegó al grado máximo en la sesión de entrenamiento de este jueves.

El diario español As reporta que nuevamente Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni vivieron una sesión de entrenamiento más caliente que la del día previo.

El rotativo Marca confirmó el miércoles que ambos jugadores habían sostenido una acalorada discusión que obligó a algunos compañeros a separarlos luego de una entrada excedida de fuerza por parte del francés hacia el sudamericano.

Cuando parecía que todo había terminado en el vestuario y que el tiempo y la distancia permitiría que el fuego se apagara, sucedió todo lo contrario.

Según reporta As, Valverde negó el saludo de manos de Tchouaméni y allí se rompió todo. Luego vino el entrenamiento con entradas muy fuertes entre ambos futbolistas, lo cual avivió la tensión y convirtió el entreno en un espacio incómodo y cargado de violencia.

Finalmente, en el vestidor, ambos jugadores volvieron a enzarzarse verbalmente y esta vez llegaron a las manos. Los compañeros tuvieron que separarles, pero fue tarde. Valverde sufrió una cortada que le obligó a visitar el hospital para que le suturasen.

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💥 Los detalles de la PELEA entre VALVERDE y TCHOUAMÉNI.



ℹ️ Información de @JLSanchez78 pic.twitter.com/tZDro40m1Y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

Información de El Chiringuito apunta a que la lesión no habría sido causada por un golpe del francés. Valverde habría caído en el forcejeo y allí se habría lesionado, obligándolo a ir al médico.

Todo esto sucede en la penúltima sesión de entrenamiento antes del duelo del próximo domingo ante el Barcelona donde el Real Madrid está obligado a sumar para que los culés no se proclamen campeones a sus costillas.

El vestidor del Real Madrid ha reventado de la peor manera posible. No se ve el final de esta terrible historia que termina, nuevamente, con un equipo blanco con las manos vacías y con escándalos que han ensuciado su escudo.