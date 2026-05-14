Un incendiario Kylian Mbappé echa más fuego al Real Madrid

Héctor Cantú

Kylian Mbppé ha dado la cara luego de que el Real Madrid se quedara sin títulos por segunda temporada consecutiva y lo ha hecho de manera incendiaria, dejando algunas frases dirigidas a Álvaro Arbeloa.

El delantero francés ha decidido hablar en zona mixta una vez terminado el partido donde el Real Madrid venció 2-0 al Real Oviedo en donde ha hecho un ejercicio de autocrítica, sobre todo por los silbidos que recibió por parte de la afición merengue.

🔥 "NO ESTUVE EN LA PELEA VALVERDE-TCHOUAMÉNI".



❌ "Salí de Valdebebas sin saber qué había pasado".



MBAPPÉ explica su famosa imagen captada por @elchiringuitotv sonriendo. pic.twitter.com/CLK5VxWgqF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 14, 2026

“Yo entiendo el enojo de la afición. Están en su derecho y no me afecta. Estoy acostumbrado a recibir silbidos, soy jugador del Real Madrid y soy un jugador famoso”, detalló el francés con su fiel estilo.

Kylian Mbappé también ha dejado una crítica indirecta hacia el trabajo de Álvaro Arebloa, quien sustituyó a Xabi Alonso en el banquillo merengue, al asegurar que ha sido en esta segunda parte de la temporada, cuando todo se fue al traste.

"Empezamos bien la temporada, tuvimos todo. Después perdimos todo en la segunda parte. Duele mucho porque teníamos una estructura e idea de juego, pero lo perdimos todo. Tenemos que aceptar las críticas y volver el próximo año. No hemos ganado títulos. Duele porque teníamos la oportunidad de hacer algo mejor", sentenció.

Sobre su ausencia en el equipo titular, Mbappé ha asegurado que no ha jugado por decisión de Arbeloa, quien le ha comunicado que es el cuarto delantero del equipo.

“No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo”, finalizó Kylian Mbappé.