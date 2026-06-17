Kylian Mbappé a Bernardo Silva: "Bienvenido al mejor club del mundo"

Héctor Cantú

La contratación de Bernardo Silva por parte del Real Madrid ha sido una auténtica bomba que ya ha resonado a nivel internacional.

El ahora exjugador del Manchester City se une a un equipo que registra la llegada de cinco futbolistas nuevos y a Jose Mourinho como el mandamás del proyecto para la temporada 2026-2027.

Kylian Mbappé, uno de los líderes del equipo merengue, ha dedicado un mensaje de bienvenida para el jugador luso que llega con el deseo de hacer historia en el equipo de la capital española.

“Bienvenido al mejor club del mundo”, ha escrito el delantero francés que tuvo un arranque demoledor en la Copa del Mundo luego de marcar doblete en su presentación.

Bernardo Silva, verdugo de Real Madrid y héroe de Manchester City en la Champions League

Por su parte, Vinícius Júnior tampoco se ha quedado atrás y ha enviado un escueto: “bienvenido, hermano”, para abrirle los brazos a Bernardo.

Entre las reacciones al anuncio oficial del Real Madrid, también aparece la de Erling Haaland, quien prometió a Bernardo que lo vería en semifinales.