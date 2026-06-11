Real Madrid se mete a la pelea por el fichaje de Bernardo Silva

Redacción FOX Deportes

Bernardo Silva se encuentra en la órbita del Real Madrid, según pudo saber EFE en fuentes, que aclaran que el futbolista ve con buenos ojos la oferta del club blanco, que reforzaría una zona que necesita impulso en el equipo para la próxima temporada.

Florentino Pérez, proclamado presidente del Real Madrid hasta 2030. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026

Durante varios veranos, Pep Guardiola consiguió convencer a Bernardo Silva de quedarse en Manchester City. El técnico español le consideraba un pilar de su proyecto y uno de los jugadores más importantes de la plantilla.

Desde que llegó en 2017 hasta que hace unos meses anunció que se marcharía al acabar su contrato en junio, el portugués ha sido seña de identidad de los éxitos de este club. Irreemplazable, no hay otro jugador como él en el mercado y por eso le querían todos los grandes clubes españoles.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid sent official proposal to Bernardo Silva, advanced talks to try sign the midfielder.



Deal underway with Mourinho pushing and Real confident to anticipate Barça & Atlético.



He’s a priority for JM, as @jfelixdiaz reports.



🎥➕ https://t.co/D7gSUofHIl pic.twitter.com/1A3NL5OTWW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

La edad no es un problema para el portugués, que participó en los 38 partidos ligueros del City la pasada temporada y que además ha demostrado con los años ser un activo muy seguro en cuanto a las lesiones. Se ha perdido menos de una decena de partidos con el City por lesiones desde que llegó en 2017 procedente del Mónaco a cambio de 50 millones de euros.

A José Mourinho le conoce a la perfección y este fichaje consolidaría la buena relación que ahora el conjunto blanco mantiene con Jorge Mendes, que representa a Silva.