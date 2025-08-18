El debut de Franco Mastantuono con Real Madrid depende de Xabi Alonso

Oscar Sandoval

Franco Mastantuono cuenta los minutos para estrenarse con la camiseta de Real Madrid, en pocos entrenamientos le demostró a Xabi Alonso que puede entrar en la pelea por un lugar en el mediocampo y el técnico recompensó su esfuerzo citándolo para el primer partido de La Liga.

Real Madrid publicó la lista de convocados para el duelo de este martes en el Santiago Bernabéu ante Osasuna y la novedad es la inclusión del mediocampista quien podría recibir la alternativa en el futbol mundial si el técnico ‘Merengue’ así lo considera.

Alonso podría comenzar el curso 2025/26 con un mediocampo formado por Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Fede Valverde, pero el argentino tendría posibilidad de entrar de cambio en el lugar del turco que es el futbolista con condiciones más parecidas al '30'.

Mastantuono podría debutar en el futbol europeo por la puerta grande, ya que sus primeros minutos con el equipo blanco podrían ser con el Santiago Bernabéu como testigo.