Franco Mastantuono se prepara para debutar ante Osasuna

Héctor Cantú

Los astros se habrían alineado para que Franco Mastantuono pueda ver sus primeros minutos como jugador del Real Madrid en el primer partido de la temporada ante el Osasuna.

Así lo ha desvelado el estratega Xabi Alonso, quien además de valorar el trabajo previo del futbolista argentino, confirmó que podría vivir sus primeros minutos como jugador del Real Madrid.

“Sí, podría tener minutos mañana. Va a aportar calidad, energía, está comprometido, defensivamente tiene buen impulso. En poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino guerrero y que es combativo, con calidad, tiene una zurda espectacular, en el pase y en la definición es muy bueno. Es joven, muy precoz, tenemos que acompañarle pero ya está a muy buen nivel”, aseguró Alonso.

El entrenador también dedicó una reflexión acerca de la declaración del argentino, quien confirmó que su jugador favorito es Lionel Messi, una declaración que no sentó nada bien en el Real Madrid.

Lionel Messi y su llegada al Real Madrid, entre las frases de Franco Mastantuono

“Puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi. Siendo argentino no es una sorpresa para mí. La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad, tenía 17 años y era un hombre, tenía mucha seguridad en sí mismo, no tenía ningún vértigo de dar el paso al Real Madrid, y desde que ha llegado se le nota esa madurez, las ganas, la Calidad”, agregó.

Mastantuono acaba de cumplir 18 años y se ha convertido en uno de los jugadores que más reflectores atrapa en el inicio de esta temporada, donde el Real Madrid intentará cambiar la imagen que dejó luego del ciclo pasado.