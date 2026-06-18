El Real Madrid no para, ahora anuncia la llegada de Ibrahima Konaté

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid sigue reforzando una plantilla diseñada para pelear por todos los títulos. El conjunto blanco hizo oficial el fichaje de Ibrahima Konaté, quien llega procedente del Liverpool y firmó contrato hasta junio de 2030.

El central francés aterriza en la capital española como agente libre tras finalizar su etapa con el Liverpool, club con el que disputó cuatro temporadas y conquistó títulos como la Premier League, la FA Cup y dos Copas de la Liga.

Konaté destaca por su potencia física, su dominio en el juego aéreo y su capacidad para imponerse en los duelos individuales. Además, cuenta con una buena salida de balón y experiencia enfrentando sistemas de presión alta.

Formado en las categorías inferiores del Paris FC y del Sochaux, debutó profesionalmente con este último antes de dar el salto al RB Leipzig en 2017. Su crecimiento en Alemania lo convirtió en uno de los defensas más prometedores de Europa.

Tras consolidarse en la Bundesliga, fichó por el Liverpool, donde compartió la zaga con Virgil van Dijk y se estableció como una pieza habitual en el equipo inglés.

A nivel internacional, Konaté suma 28 partidos con la Selección Francesa desde 2022, con la que ha disputado la Copa del Mundo, la Nations League y eliminatorias mundialistas.