Trent Alexander-Arnold se reintegró a los entrenamientos con Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Real Madrid regresó a los entrenamientos después de la victoria ante Villarreal y comenzó a preparar la última jornada de la fase de liga de la Champions League, enfrentará a Benfica y las buenas noticias son Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger quienes avanzan en su recuperación.

Trent y Rüdiger no estarán disponibles para el viaje rumbo a Lisboa, según la agencia EFE, sin embargo, evolucionan favorablemente de sus lesiones y el regreso a la actividad está cada vez más cerca.

El inglés que trabajó este domingo con el grupo, se lesionó a principios de diciembre ante Athletic, sufrió una rotura muscular en la pierna izquierda que lo tuvo fuera de actividad, pero completó la rehabilitación y a partir de este lunes aumentará la carga de trabajo.

La vuelta de Rüdiger tendrá que esperar unos días más, el alemán trabajó por separado y evoluciona favorablemente de una molestia en la rodilla izquierda. El plan de Álvaro Arbeloa sería intentar reintegrarlo de manera gradual a la dinámica, pero confían en que pueda estar disponible la próxima semana ante Rayo Vallecano.