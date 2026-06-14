Publicación: lunes 15 de junio de 2026

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid hace oficial la llegada de Marc Cucurella

El defensa español firmó un contrato por seis temporadas.

El Real Madrid puso fin a las especulaciones y formalizó el fichaje de Marc Cucurella.

El defensa llega procedente del Chelsea y tendrá contrato con los ‘Merengues’ por seis temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2032.

Cucurella, un lateral izquierdo con mucha velocidad y de tintes ofensivos, pone en tela de juicio la continuidad de otros jugadores que se desempeñan en la misma posición: Álvaro Carreras, Fran García y Ferland Mendy.

Formado en La Masía del Barcelona, Cucurella se marchó de España en 2021 para sumarse a las filas del Brighton & Hove Albion, cuadro con el que solo militó una temporada pues gracias a sus buenas actuaciones los ‘Blues’ lo compraron por 80 millones de dólares.

En cuatro temporadas con el Chelsea disputó 163 partidos, marcó 9 goles y dio 13 pases para gol. Además, ganó la Conference League y el Mundial de Clubes de 2025.

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