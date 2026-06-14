El Real Madrid hace oficial la llegada de Marc Cucurella

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid puso fin a las especulaciones y formalizó el fichaje de Marc Cucurella.

El defensa llega procedente del Chelsea y tendrá contrato con los ‘Merengues’ por seis temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2032.

Cucurella, un lateral izquierdo con mucha velocidad y de tintes ofensivos, pone en tela de juicio la continuidad de otros jugadores que se desempeñan en la misma posición: Álvaro Carreras, Fran García y Ferland Mendy.

Formado en La Masía del Barcelona, Cucurella se marchó de España en 2021 para sumarse a las filas del Brighton & Hove Albion, cuadro con el que solo militó una temporada pues gracias a sus buenas actuaciones los ‘Blues’ lo compraron por 80 millones de dólares.

En cuatro temporadas con el Chelsea disputó 163 partidos, marcó 9 goles y dio 13 pases para gol. Además, ganó la Conference League y el Mundial de Clubes de 2025.