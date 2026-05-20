El proyecto de Xabi Alonso con Chelsea necesitará tiempo y paciencia

Oscar Sandoval

Chelsea se ha convertido en una devoradora de técnicos desde que Blue Co tomó el control del equipo en 2022, diferentes nombres y perfiles han desfilado por Stamford Bridge sin que ninguno pudiera consolidarse y dar resultados.

Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca son historia en los libros del conjunto londinense que lleva tiempo sin dar con la tecla en la dirección técnica, la paciencia en las oficinas es poca y los entrenadores han sido afectados por las decisiones viscerales de Todd Boehly.

Xabi Alonso comenzará el nuevo proyecto a partir de la próxima temporada y su tarea es despertar a los ‘Blues’ que tienen toda la infraestructura y una plantilla para pelear en la parte alta de la Premier League.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

Los objetivos son claros para el estratega español que deberá terminar la campaña dentro de los mejores cuatro equipos de la competencia para volver a la Champions League, además de ser protagonista en alguna copa de Inglaterra y ganar el torneo europeo en el que participará.

Alonso necesitará tiempo para implementar su idea de juego, darle identidad al equipo y dotarlo de recursos futbolísticos para competir contra Arsenal, Manchester City, Manchester United y Liverpool que en el papel serán sus principales rivales, todos están un paso por delante, pero Chelsea deberá estar a la altura.