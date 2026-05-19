Enzo Maresca tomaría el lugar de Pep Guardiola en Manchester City

Oscar Sandoval

Pep Guardiola estaría viviendo sus últimos días al frente de Manchester City y pondría fin a su paso por el futbol inglés después de 10 temporadas. Su salida provocará el inicio de un nuevo ciclo y el encargado del nuevo proyecto sería Enzo Maresca.

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Guardiola dejará un legado en la historia de los ‘Cityzens’ y tendrá un capítulo aparte como el técnico más ganador e importante en sus 132 años, los 20 títulos conseguidos hasta el momento lo respaldan y el más emblemático para el club será la anhelada Champions League.

El City empezará de cero con Maresca quien tendría un “acuerdo verbal” por las próximas tres temporadas, así lo asegura Fabrizio Romano. El periodista señala que el ex entrenador de Chelsea es “considerado el candidato ideal” por parte de la directiva.

Maresca que fue asistente de Guardiola en la temporada 2022/23 firmaría un contrato por tres temporadas y se convertiría en el segundo técnico italiano del City luego del paso de Roberto Mancini entre 2009 y 2013.