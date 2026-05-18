Oscar Sandoval
Pep Guardiola cerraría su ciclo con Manchester City a final de temporada
Enzo Maresca y Vincent Kompany estarían entre los candidatos del City
Pep Guardiola es el técnico más importante en la historia de Manchester City luego de llevar al club a lo más alto del futbol europeo y mundial, sin embargo, cerraría su ciclo al final de la presente temporada y obligaría a la directiva a buscar un sustituto para iniciar un nuevo proyecto.
Guardiola ha dejado 20 títulos en las vitrinas de un club que ha disfrutado de una época ganadora desde que Pep tomó el mando, pero todo lo que empieza, acaba y el duelo del próximo domingo contra Aston Villa podría ser el último del estratega en el banquillo de los ‘Cityzens’.
Daily Mail afirma que el técnico catalán “dejará su cargo” tras el último partido de la temporada, sin importar si consigue su séptimo título de la Premier League porque la decisión estaría tomada.
La publicación del diario británico señala que Enzo Maresca y Vincent Kompany son los principales candidatos para tomar el cargo, dos personajes que conocen las exigencias y entrañas del club.
Maresca fue parte del cuerpo técnico de Guardiola y dejó buenas impresiones a la directiva que ha estado pendiente de su desarrollo, al igual que del de Kompany quien jugó en el club durante 11 temporadas y que está brillando con luz propia al frente de Bayern Munich.
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