Doblete de copas para Manchester City que no se olvida de la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó 1-0 a Chelsea y se convirtió en campeón de la FA Cup por octava ocasión en su historia, segundo título de la temporada para el equipo de Pep Guardiola que intentará ganar la Premier League en las últimas dos jornadas.

El City va por un triplete para dominar el futbol inglés en esta temporada, ni en la Carabao Cup, ni en la FA Cup tuvo rival porque Chelsea que atraviesa por una crisis de inestabilidad priorizó defender y el orden a intentar ganar en Wembley y el futbol premió al mejor.

Los ‘Cityzens’ dominaron la primera mitad en que la presionaron a los ‘Blues’ que fueron incapaces de hilar cuatro pases, sin embargo, no pudieron abrir el marcador y entraron al descanso con la sensación de merecer más.

OH. MY. WORD.



Antoine Semenyo with a sensational flick to light up this #EmiratesFACup Final and give @ManCity the breakthrough 🤯



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El conjunto londinense fue más agresivo en el segundo tiempo, pero cuando estaba poniendo en predicamentos el dominio del City llegó la jugada que cambió el partido tras un balón perdido en el mediocampo, una transición rápida y un asistencia de Erling Haaland para Antoine Semenyo quien definió de ‘taquito’ dentro del área para marcar el 1-0 a los 71 minutos.

Manchester City manejó el resultado a su conveniencia y amarró el segundo título de esta temporada. Ahora el reto es la Premier League.