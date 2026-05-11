Chelsea busca técnico y la lista de candidatos sería larga

Oscar Sandoval

La temporada de Chelsea terminará en fracaso porque no conseguirá un lugar en la próxima Champions League que era su principal objetivo, comenzará un nuevo proyecto tras la salida de Enzo Maresca y Liam Rosenior y la lista de candidatos para el banquillo sería larga. 11/05/14 📆



Ashley Cole's final #CFC appearance. 💙 pic.twitter.com/JQIqyR4Exi — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 11, 2026

Chelsea busca técnico y cuenta las jornadas para ponerle punto final a un curso que comenzó con ilusión tras la conquista del Mundial de Clubes, pero todo se torció debido a los malos resultados y será una campaña para el olvido que exige cambios.

La directiva de los ‘Blues’ estaría analizando diferentes perfiles y tendría una amplia lista de candidatos sobre la mesa. La BBC señala que Andoni Iraola, Xabi Alonso, Olivier Glasner y Marco Silva son bien vistos por la dirección deportiva que también seguiría de cerca a Filipe Luis y Césc Fábregas.

Iraola, Alonso, Glasner y Filipe Luis podrían llegar a Stamford Bridge sin que el club pague por sus servicios, ya que estarán libres durante el verano y a la espera de la mejor propuesta para dirigir un nuevo equipo.

Más difícil sería contratar a Fábregas quien tiene contrato con Como y que se ha colocado en la órbita de otros clubes tras su exitoso paso por futbol italiano.