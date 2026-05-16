Xabi Alonso se convirtió en técnico de Chelsea a partir de la próxima temporada

Redacción FOX Deportes

Chelsea confirmó este domingo el fichaje de Xabi Alonso como su nuevo técnico para las próximas cuatro temporadas.

El español llega para sustituir a Liam Rosenior, al que el club echó en abril debido a una mala racha de resultados y empezará a trabajar el próximo 1 de julio para asumir las funciones de mánager, por lo que también tendrá influencia en decisiones fuera del terreno de juego como los fichajes.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

Alonso vivirá su primera experiencia como entrenador en la Premier League después de iniciar su carrera en la filial de la Real Sociedad, su exitoso paso por Bayer Leverkusen en donde reescribió la historia del equipo y su paso fugaz por Real Madrid.

En Chelsea, Xabi Alonso se encontrará también un equipo a la baja, que acaba de perder la FA Cup a manos del Manchester City, lo que complica mucho sus opciones de estar en Europa la temporada que viene. Los 'Blues' están a cuatro puntos de la séptima plaza con seis en juego, teniendo que recibir a Tottenham en casa y visitar a Sunderland en la última jornada.

De no clasificar a Europa, y aunque lo consigan, con el premio menor de la Conference, el Chelsea puede verse en aprietos económicos, ya que tienen difícil justificar el 'fair play' financiero. El club londinense ya recibió una multa económica de la UEFA por saltarse las normas y está apercibido, si vuelta a incurrir, puede verse abocado a sanciones mucho mayores.