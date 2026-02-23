El tridente de 225 millones del Manchester United comienza a rendir

EFE

El Manchester United, único equipo de la Premier League que permanece invicto en 2026, atraviesa su mejor momento de la temporada impulsado por el buen trabajo de su técnico Michael Carrick y el rendimiento ofensivo de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, un tridente incorporado en el mercado veraniego por un total de 225 millones que ha terminado de explotar en la segunda mitad del campeonato.

Una letal acción al contragolpe entre los tres atacantes originó el único tanto en la victoria a domicilio frente al Everton, resultado que permitió a los 'Red Devils' cerrar la jornada en la cuarta posición y enlazar su octavo encuentro liguero sin perder.

En esta racha destacan triunfos de prestigio ante el Manchester City, el Arsenal y el Tottenham Hotspur, que han reforzado la candidatura del equipo a regresar a la Champions League.

El gol decisivo en Goodison Park llegó en el minuto 71, cuando Sesko culminó una transición perfecta iniciada con un balón largo de Cunha, continuada con un pase filtrado de Mbeumo y finalizada por el delantero esloveno con un toque sútil.

A sus 22 años, Sesko fue una de las grandes apuestas del club, que desembolsó cerca de 75 millones de euros por su fichaje, y poco a poco está justificando la inversión.

Pese a haber partido desde el banquillo en los últimos cinco partidos de liga, el ariete se ha ganado protagonismo con tres goles en apenas 93 minutos para seguir llamando a la puerta de la titularidad.

En la competición doméstica es ya el segundo máximo anotador del equipo con siete tantos, solo por detrás de Mbeumo, que hay que destacar que se perdió cinco jornadas por acudir a la Copa África.

El senegalés, fichado en el mercado veraniego por 75 millones de euros, vive su mejor momento después de su regreso del torneo de selecciones que justo coincide con la llegada de Michael Carrick como técnico interino hasta final de temporada.

Desde su vuelta, ha sido titular en todos los encuentros, consiguiendo marcar tres goles y dar dos asistencias, postulándose como gran candidato a ganar el premio a Mejor Jugador de febrero de la Premier League.

La tercera pieza del tridente, Cunha, también llegó en verano por una cifra cercana a los 75 millones de euros, y, aunque su adaptación inicial fue discreta con un solo gol en las primeras 14 jornadas, ha dado un paso adelante en 2026.

Más participativo y versátil, acumula tres goles y una asistencia en el nuevo año, además de aportar desequilibrio en el uno contra uno y mayor fluidez en la circulación ofensiva.

El crecimiento del United coincide con la llegada de Carrick, que todavía no conoce la derrota y ha logrado dotar al equipo de mayor equilibrio defensivo y velocidad en las transiciones, dos rasgos que explican la mejora de resultados.

El objetivo inmediato del United es asegurar su regreso a la Champions League, competición en la que no participa desde la campaña 2023/24, cuando quedó eliminado en la fase de grupos tras un decepcionante desempeño ante el Bayern Munich, el Copenhagen y el Galatasaray.

La combinación entre Carrick y el tridente ofensivo hacen que el objetivo de volver a la máxima competición de clubes de Europa cada vez esté más cerca.