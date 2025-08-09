Benjamin Šeško se presentó con Manchester United en Old Trafford

Oscar Sandoval

Manchester United confirmó este sábado previo al juego amistoso frente a la Fiorentina, el fichaje de Benjamin Šeško, procedente de RB Leipzig por 85 millones de euros. El futbolista de Radece se convirtió en el cuarto refuerzo de los ‘Red Devils’ que han gastado 240 millones de euros en este mercado.

🚨 He's here! 🚨



Benjamin Sesko is officially a Manchester United player! 🙌 — Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

El United fichó en este verano a Bryan Mbeumo por 75 millones, Matheus Cunha por 74 millones y al paraguayo Diego León por quien pagó 4 millones, además de Šeško que viene a completar la delantera y quien firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2030.

En las últimas dos temporadas, el delantero esloveno ha sido el jugador menor de 23 años que más tantos marcó en las grandes ligas de Europa, el año pasado anotó 21 tantos y repartió seis asistencias con RB Leipzig en todas las competencias.

"La historia del Manchester United es obviamente muy especial, pero lo que de verdad me atrae es el futuro. Cuando hablamos del proyecto, estaba claro que todo está hecho para que este equipo crezca y compita por los títulos más grandes pronto", señaló Šeško quien tuvo su primer contacto con Old Trafford.