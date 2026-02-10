Oscar Sandoval
La quinta victoria de Manchester United en Premier League tendrá que esperar
West Ham cortó la racha del United y suspira por la permanencia
Manchester United rescató un punto y el invicto en la Premier League desde la llegada de Michael Carrick gracias a un gol de Benjamin Šeško al 90+6 cuando West Ham daba un paso rumbo a la salvación.
El United no conoce la derrota desde que Carrick tomó el mando, pero recibió el primer aviso luego de un juego muy igualado ante West Ham y arañó un punto con un gol en el descuento que lo mantiene en el cuarto lugar cuando los locales se saboreaban la victoria.
Los ‘Hammers’ empezaron mejor y con intensidad pusieron sobre aviso a los ‘Red Devils’ que sobrevivieron a la primera mitad, pero no al inicio del complemento y Tomas Souček los mandó a la lona con un remate en el área chica tras un centro desde la banda derecha de Jarrod Bowen.
West Ham mantuvo el orden como base para intentar llevarse el triunfo, sin embargo, no liquidó al conjunto de Old Trafford y Carrick echó toda la carne al asador dándole entrada a Šeško quien terminó marcando el tanto del empate sobre la hora.
El esloveno anotó su sexto gol en la Premier League y levantó al United que parece haber recuperado sus principios y valores gracias a Carrick.
