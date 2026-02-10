La quinta victoria de Manchester United en Premier League tendrá que esperar

Oscar Sandoval

Manchester United rescató un punto y el invicto en la Premier League desde la llegada de Michael Carrick gracias a un gol de Benjamin Šeško al 90+6 cuando West Ham daba un paso rumbo a la salvación.

An injury-time equaliser from Benjamin Sesko sees the points shared in the capital 👊 — Manchester United (@ManUtd) February 10, 2026

El United no conoce la derrota desde que Carrick tomó el mando, pero recibió el primer aviso luego de un juego muy igualado ante West Ham y arañó un punto con un gol en el descuento que lo mantiene en el cuarto lugar cuando los locales se saboreaban la victoria.

Los ‘Hammers’ empezaron mejor y con intensidad pusieron sobre aviso a los ‘Red Devils’ que sobrevivieron a la primera mitad, pero no al inicio del complemento y Tomas Souček los mandó a la lona con un remate en el área chica tras un centro desde la banda derecha de Jarrod Bowen.

A crucial stop late on from Senne 👊 pic.twitter.com/21w34DQDsw — Manchester United (@ManUtd) February 10, 2026

West Ham mantuvo el orden como base para intentar llevarse el triunfo, sin embargo, no liquidó al conjunto de Old Trafford y Carrick echó toda la carne al asador dándole entrada a Šeško quien terminó marcando el tanto del empate sobre la hora.

El esloveno anotó su sexto gol en la Premier League y levantó al United que parece haber recuperado sus principios y valores gracias a Carrick.