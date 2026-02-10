¿Quién es The United Strand, el mítico fan del Manchester United?

Karla Villegas Gama

Manchester United no ha ganado 5 partidos de forma consecutiva desde hace dos años; la racha se ha vuelto particularmente dolorosa debido a un aficionado: The United Strand.

Su verdadero nombre es Frank Ilett, vive en el Reino Unido y en octubre de 2024 decidió no cortarse el pelo hasta que los ‘Red Devils’ volvieran a hilar cinco triunfos.

Inicialmente, parecía que el reto se cumpliría con facilidad, pero Ilett pasó de tener un look corto a llevar una especie de afro, tras los múltiples descalabros del club.

La última vez que Manchester United consiguió cinco victorias consecutivas fue bajo el mando de Erik ten Hag, entre enero y febrero de 2024, cuando se impusieron a: Newport County, en la FA Cup, y a Wolverhampton, West Ham, Aston Villa y Luton Town, en la Premier League.

Sin embargo, el primer corte de pelo de The United Strand podría llegar este 10 de febrero, después de 493 días, si los ‘Red Devils’ se imponen al West Ham en la Jornada 26 del torneo local.

Desde la llegada de Michael Carrick al banquillo del equipo, el 13 de enero de 2026, el club ha ganado sus cuatro encuentros.