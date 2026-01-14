Michael Carrick tomó las riendas de Manchester United

Oscar Sandoval

La nueva etapa de Manchester United con Michael Carrick al frente comenzó este miércoles con el primer entrenamiento al frente de la plantilla, el técnico inglés tendrá tres entrenamientos para preparar su debut en el derbi contra el City de la Premier League.

Straight to work for our new coaching team 🫡 pic.twitter.com/2dRGRmBXG4 — Manchester United (@ManUtd) January 14, 2026

Carrick tomó el mando del United y la intensidad marcó su primera práctica, los jugadores saben que a partir de ahora deben llenarle el ojo al nuevo estratega quien está invicto al frente de los ‘Red Devils’ después de su interinato en 2021 luego de conseguir una victoria en la Champions League, además de un empate y una victoria en la Premier.

El técnico recuperó a Amad Diallo y a Bryan Mbeumo quienes regresaron después de su participación en la Copa Africana, ambos se ejercitaron sin molestias y podrían estar disponibles para el duelo del próximo sábado.

El calendario no será amable con Carrick quien tendrá un debut complicado al inicio de su gestión porque recibirá a los ‘Cityzens’ y visitará a Arsenal, dos partidos en los que el United además de tres puntos, jugará por el orgullo.