Manchester United se decide por Michael Carrick hasta final de temporada

Oscar Sandoval

La eliminación en la FA Cup a manos de Brighton provocó un acelerón por parte de la directiva de Manchester United que buscaría nombrar esta semana un técnico hasta final de temporada y después de la última ronda de reuniones, Michael Carrick estaría cerca de volver a Old Trafford. Manchester United también se despidió de la FA Cup

El United sigue acumulando registros negativos y debe encontrar la solución a los problemas, el interinato de Darren Fletcher durará poco después de la derrota ante Brighton y la directiva anunciaría a su próximo estratega en breve.

Daily Mail asegura que el club mancuniano “tiene previsto anunciar a Michael Carrick como entrenador” en el trascurso de las próximas 48 horas luego de superar en la batalla final a Ole Gunnar Solksjaer, el inglés firmaría contrato hasta final de temporada.

La publicación señala que Carrick podría dirigir la práctica del próximo miércoles cuando la plantilla vuelva al trabajo y debutaría el sábado al frente de los ‘Red Devils’ en el derbi de Manchester ante el City.