Publicación: lunes 12 de enero de 2026

Oscar Sandoval

Manchester United se decide por Michael Carrick hasta final de temporada

La directiva y el técnico inglés acercaron posturas en las últimas horas

La eliminación en la FA Cup a manos de Brighton provocó un acelerón por parte de la directiva de Manchester United que buscaría nombrar esta semana un técnico hasta final de temporada y después de la última ronda de reuniones, Michael Carrick estaría cerca de volver a Old Trafford.

Manchester United también se despidió de la FA Cup

Manchester United 1-2 Brighton
Brajan Gruda dejó en silencio a Old Trafford con el 1-0 a los 12 minutos
Brighton superó la tercera ronda de la FA Cup por segunda temporada consecutiva
Danny Welbeck aumentó la ventaja con un gol de tiro libre al 64
Benjamin Šeško encendió la esperanza de los 'Red Devils' a los 85 minutos
Manchester United cayó eliminado en la tercera ronda de la FA Cup luego de perder 2-1 como local ante Brighton
Brighton superó la tercera ronda de la FA Cup por segunda temporada consecutiva

El United sigue acumulando registros negativos y debe encontrar la solución a los problemas, el interinato de Darren Fletcher durará poco después de la derrota ante Brighton y la directiva anunciaría a su próximo estratega en breve.

Daily Mail asegura que el club mancuniano “tiene previsto anunciar  a Michael Carrick como entrenador” en el trascurso de las próximas 48 horas luego de superar en la batalla final a Ole Gunnar Solksjaer, el inglés firmaría contrato hasta final de temporada.

La publicación señala que Carrick podría dirigir la práctica del próximo miércoles cuando la plantilla vuelva al trabajo y debutaría el sábado al frente de los ‘Red Devils’ en el derbi de Manchester ante el City.

