Manchester United venció a Arsenal y le dio nuevo giro a la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester United vino de atrás y derrotó 3-2 a Arsenal que perdió una racha de siete partidos sin caer en un partidazo, segunda victoria con Michael Carrick al frente y dos triunfos ante los primeros lugares de la Premier League que ilusionan al conjunto de Old Trafford con su vuelta a la Champions.

A MASSIVE RESULT IN THE CAPITAL 💪 — Manchester United (@ManUtd) January 25, 2026

El United revivió y lo confirmó en Londres, la victoria ante Manchester City en la jornada anterior le dio confianza para enfrentar al líder y no se hizo menos a pesar de ponerse por debajo en el marcador con un autogol, remontó y salió con tres puntos que lo devuelven al cuarto lugar de la tabla.

Los ‘Gunners’ dominaron la primera mitad y se pusieron en ventaja con un gol en propia puerta de Lisandro Martínez tras un disparo de Martin Odegaard a los 29 minutos, pero los visitantes respondieron al 37 por medio de Bryan Mbeumo tras un error de Martín Zubimendi.

Full-time at Emirates Stadium.



A chance to turn the page quickly on Wednesday night. pic.twitter.com/lsvo94UaOk — Arsenal (@Arsenal) January 25, 2026

Patrick Dorgu aumentó la ventaja a los cinco minutos del segundo tiempo con un disparo al ángulo y obligó a reaccionar al conjunto londinense que se lanzó al ataque. Mikel Arteta lanzó al terreno de juego a Merino, Eberechi Eze y Viktor Gyökeres en busca del empate que llegó a seis minutos del final.

Merino igualó el marcador al 84 tras un córner y una serie de rebotes, pero este United tiene otra casta y terminó con el invicto de Arsenal como local esta temporada con un golazo de Matheus Cunha que le podría dar un giro radical al torneo porque el City y Aston Villa están a cuatro puntos del líder.