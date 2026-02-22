El Manchester United está imparable y ya está en puestos de Champions League

Héctor Cantú

El Manchester United sigue en plan intratable en la Premier League y ahora ha finiquitado al Everton por la mínima diferencia.

El resultado deja a los Red Devils en posiciones de Champions League, un escenario que hace meses era impensable que pudiera suceder.

Pero algo pasó en el equipo rojo que lograron cambiar el chip y pasaron de ser, prácticamente un cheque al portador, a ser un rival complicadísimo de doblegar.

El Everton lo intentó por todos los medios posibles, pero la suerte estuvo del lado de los visitantes que, tuvieron como fieles escuderos a la línea defensiva y sobre todo al arquero Senne Lammens.

La incursión de Sesko fue fundamental para poder destrabar el partido. Fue el delantero esloveno quien finiquitó un contragolpe a velocidad pura para adelantar al United.

Con el gol en contra, el Everton intentó por diferentes medios el acercarse al arco rival con poca lucidez. El tiempo se fue agotando y los de casa sufrieron un descalabro lastimoso.

Con este resultado, el Manchester United llegó a seis partidos consecutivos sin perder, 5 de los cuales han sido victorias.

Con esos 16 puntos, el United ya se ha colado en la cuarta posición de la Premier League, posición que, de mantener, lo llevarán de vuelta a la Champions League en la próxima temporada.