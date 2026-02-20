Doblete decisivo y tres puntos de oro: Manchester City cumple en casa

Redacción FOX Deportes

Manchester City logró una importante victoria 2-1 sobre Newcastle United en el Etihad Stadium en la jornada 27 de la Premier League.

El partido se abrió temprano con un gol de Nico O’Reilly al minuto 14, que adelantó a los locales tras una jugada bien trabajada. Newcastle respondió rápido cuando Lewis Hall empató al 22′ con un disparo desde fuera del área tras un córner bien ejecutado.

La intensa primera mitad tuvo ocasiones por ambos lados, con dominio territorial del City y respuestas de los visitantes.

City no tardó en recuperar la ventaja y O’Reilly volvió a aparecer al 27′, esta vez con un buen remate de cabeza tras un centro, completando su doblete personal y poniendo el 2-1 parcial que sería definitivo.

En la segunda parte, Manchester City buscó controlar el ritmo con la posesión y cerró espacios, mientras Newcastle intentó igualar sin éxito. El conjunto de Pep Guardiola terminó defendiendo la ventaja con más orden que profundidad ofensiva en el tramo final.

Con este resultado, Manchester City suma 53 puntos y se mantiene en la lucha por el título de la Premier League, acercándose a los líderes y manteniendo viva la pelea en la parte alta de la tabla.

Newcastle United, por su parte, se queda con 36 puntos y sigue en media tabla, lejos de puestos europeos pero estable en su rendimiento general. Ambos equipos mantienen objetivos distintos a falta de varias jornadas por disputarse.