Arranca en Marruecos la gran fiesta del futbol africano

La gran fiesta del futbol africano arranca este domingo en Rabat con los "Leones del Atlas" como uno de los grandes favoritos de la Copa África de Naciones (CAN), que concluirá el 18 de enero, y en el que Marruecos se ha volcado, con inversiones millonarias y un despliegue de seguridad que servirá al país de ensayo para el Mundial 2030.

El grueso de las 24 selecciones africanas que participan en la CAN llegó durante las últimas horas a Marruecos, que ha dispuesto nueve estadios -nuevos o renovados- en seis ciudades para albergar el campeonato.

Los "Leones" se estrenarán este domingo frente a las Islas Comoras, en un ambiente festivo que se vive tanto en los alrededores del moderno complejo Moulay Abadellah donde se celebrará el encuentro como en las calles de Rabat.

Pese a la lluvia que amenaza hoy la capital, la popular medina (centro histórico) amaneció más animada de lo habitual y se dispararon las ventas de camisetas, banderas, capas para la lluvia y vuvuzuelas.

"La más vendida, sin duda, el 2 de Achraf Hakimi", aseguraba hoy Ahmed, vendedor de una popular tienda de productos deportivos de la medina Rabat, que espera multiplicar sus ventas con la CAN.

Según los organizadores, se han vendido un millón de entradas para una edición que supone un desafío para Marruecos en su preparación para el Mundial 2030 que organiza con España y Portugal.

La organización ha preparado una "guía" para los aficionados que recuerda, entre otros aspectos, que la importación y el uso de drones están prohibidos sin autorización previa y deben ser declarados en la aduana y que la importación o exportación de moneda local se limita a 2,000 dirham (unos 190 euros).

Rabat ha puesto en marcha un operativo especial para garantizar la seguridad durante la CAN, que incluye el estreno del Centro Africano de Cooperación Policial 2026, surgido de un taller regional organizado en colaboración con Interpol.

Además, se han reforzado los efectivos en las comisarías de los principales aeropuertos del país y se ha realizado un importante despliegue de seguridad en las ciudades sede.

Paralelamente, los estadios tendrán sus propias oficinas judiciales para agilizar los procesos relacionados con posibles delitos cometidos durante los partidos.

Una iniciativa que, según el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, demuestra que "Marruecos es capaz de combinar el espectáculo deportivo de alto nivel con el respeto a la ley" con un "mensaje tranquilizador para la ciudadanía: los estadios son espacios de disfrute, seguridad y responsabilidad".

Unos 5.500 periodistas se han acreditado para esta 31 edición de la CAN, que será transmitida por cadenas de televisión de 54 países africanos y 30 europeos.

El ganador de la Copa Africana recibirá 10 millones de dólares, el subcampeón 4 millones y cada de los dos semifinalistas tendrá 2.5 millones de dólares.