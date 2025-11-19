Publicación: miércoles 19 de noviembre de 2025

Héctor Cantú

Achraf Hakimi, jugador del 2025 en África

El jugador marroquí se lleva el galardón al mejor futbolista del año

El jugador del PSG, Achraf Hakimi, se ha convertido en el mejor futbolista del 2025 en el continente africano.

Tanto él como su compatriota Ghizlaine Chebbak fueron reconocidos por la Confederación Africana de Futbol una vez que terminaron las eliminatorias del continente rumbo al Mundial 2026.

Esta es la primera vez que Hakimi recibe este reconocimiento luego de haber quedado en el segundo lugar en las votaciones de 2023 y 2024, años en los que Victor Osimhen y Ademola Lookman se quedaran con el premio.

Para lograr esta victoria, Hakimi, quien brilló con el PSG durante la pasada temporada llegó a 27 goles y 38 asistencias en los 189 partidos en los que ha defendido la camiseta del equipo parisino.

El premio llega en un momento muy duro para Hakimi, quien sufre una dura lesión de tobillo que lo mantendrá alejado de las canchas por al menos cuatro semanas más.

La última vez que un marroquí se llevó este premio fue en 1998 cuando Mustapha Hadji se impuso en las votaciones.

