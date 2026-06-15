Karla Villegas Gama
Las 5 del Mundial para arrancar la semana
Los partidos, figuras e historias que marcarán los próximos días del torneo.
Después de cuatro días y 12 partidos, el Mundial 2026 ya comenzó a tomar forma. Entre favoritos que entran en escena, candidatos al título y duelos clave por el liderato de grupo, estas son las cinco historias que marcarán la segunda semana del torneo.
La 'Roja' debutará el lunes 15 frente a Cabo Verde, en un duelo totalmente inédito. Los españoles no arriesgarán de inicio a Lamine Yamal ni a Nico Williams, quienes apenas se recuperan de sus respectivas lesiones.
Por su parte, los 'Bleus' se medirán a Senegal el martes 16 de junio, en una reedición del partido que abrió el camino de ambas selecciones en Corea-Japón 2002 y que terminó con triunfo africano. Los europeos llegan con plantel completo en busca de disputar su tercera final consecutiva.
Argentina iniciará la defensa de su título el martes 16 ante Argelia, dentro de la actividad del Grupo J. La 'Albiceleste' solo registra un antecedente frente a los africanos: victoria por 3-2.
Portugal, por su parte, intentará conquistar la primera Copa Mundial de su historia. Su camino comenzará el miércoles 17 frente a la debutante RD Congo, en otro enfrentamiento sin antecedentes.
Además, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputarán su sexta Copa Mundial, un récord histórico.
Los 'Tres Leones' no levantan la Copa desde 1966, es decir, hace 60 años. Desde entonces, su mejor resultado ha sido alcanzar las semifinales en 1990 y 2018.
La nueva ilusión inglesa comenzará el miércoles 17 cuando se crucen con Croacia, un viejo conocido al que han enfrentado 11 veces, con saldo de seis victorias, dos empates y tres derrotas para Inglaterra.
La Selección Mexicana abrió el torneo con victoria sobre Sudáfrica, pero ahora deberá demostrar que ese resultado no fue casualidad. El 'Tri' enfrentará a Corea del Sur el jueves 18, rival que también sumó tres puntos en su estreno frente a Chequia y que ocupa el segundo lugar del Grupo A únicamente por diferencia de goles.
El encuentro luce clave en la pelea por el liderato del sector.
El jueves 18 arrancará oficialmente la segunda fecha de la fase de grupos con actividad en los Sectores A y B. La jornada se extenderá hasta el martes 23.
Entre los encuentros más atractivos destacan México vs Corea del Sur, Países Bajos vs Suecia, Argentina vs Austria, Noruega vs Senegal e Inglaterra vs Ghana.
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