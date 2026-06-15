Las 5 del Mundial para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Después de cuatro días y 12 partidos, el Mundial 2026 ya comenzó a tomar forma. Entre favoritos que entran en escena, candidatos al título y duelos clave por el liderato de grupo, estas son las cinco historias que marcarán la segunda semana del torneo.

España y Francia, a demostrar sus etiquetas de favoritos Copyright: Reuters

La 'Roja' debutará el lunes 15 frente a Cabo Verde, en un duelo totalmente inédito. Los españoles no arriesgarán de inicio a Lamine Yamal ni a Nico Williams, quienes apenas se recuperan de sus respectivas lesiones.

Por su parte, los 'Bleus' se medirán a Senegal el martes 16 de junio, en una reedición del partido que abrió el camino de ambas selecciones en Corea-Japón 2002 y que terminó con triunfo africano. Los europeos llegan con plantel completo en busca de disputar su tercera final consecutiva.

El último baile de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo Copyright: Reuters

Argentina iniciará la defensa de su título el martes 16 ante Argelia, dentro de la actividad del Grupo J. La 'Albiceleste' solo registra un antecedente frente a los africanos: victoria por 3-2.

Portugal, por su parte, intentará conquistar la primera Copa Mundial de su historia. Su camino comenzará el miércoles 17 frente a la debutante RD Congo, en otro enfrentamiento sin antecedentes.

Además, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputarán su sexta Copa Mundial, un récord histórico.

Inglaterra frente a una nueva oportunidad Copyright: Reuters

Los 'Tres Leones' no levantan la Copa desde 1966, es decir, hace 60 años. Desde entonces, su mejor resultado ha sido alcanzar las semifinales en 1990 y 2018.

La nueva ilusión inglesa comenzará el miércoles 17 cuando se crucen con Croacia, un viejo conocido al que han enfrentado 11 veces, con saldo de seis victorias, dos empates y tres derrotas para Inglaterra.

México ante su primera prueba de fuego Copyright: Reuters

La Selección Mexicana abrió el torneo con victoria sobre Sudáfrica, pero ahora deberá demostrar que ese resultado no fue casualidad. El 'Tri' enfrentará a Corea del Sur el jueves 18, rival que también sumó tres puntos en su estreno frente a Chequia y que ocupa el segundo lugar del Grupo A únicamente por diferencia de goles.

El encuentro luce clave en la pelea por el liderato del sector.

Inicia la Jornada 2 Copyright: Reuters

El jueves 18 arrancará oficialmente la segunda fecha de la fase de grupos con actividad en los Sectores A y B. La jornada se extenderá hasta el martes 23.

Entre los encuentros más atractivos destacan México vs Corea del Sur, Países Bajos vs Suecia, Argentina vs Austria, Noruega vs Senegal e Inglaterra vs Ghana.