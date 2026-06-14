Lamine Yamal y Nico Williams no serán titulares con España ante Cabo Verde

EFE

Luis de la Fuente, seleccionador español, confirmó que Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, los tres futbolistas que arrancaron la concentración lesionados y que ya están recuperados, no serán titulares en el estreno del Mundial ante Cabo Verde este 15 de junio.

“La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo”, dijo en rueda de prensa.

🎙️ "El partido ante Cabo Verde es el más importante del Mundial".



📺 Puedes ver aquí la rueda de prensa de Luis de la Fuente en el Atlanta Stadium de manera íntegra: https://t.co/5GwFYsWnfP #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/efmSGQa0TE — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 14, 2026

“Han vivido un proceso de recuperación parecido. Nico y Lamine -Yamal- tienen una gran relación y han sido felices. Ellos, y Víctor, si el partido lo demanda”, añadió.

“Estamos siguiendo las indicaciones de los médicos. E indican que Lamine Yamal está para jugar mañana sin ningún contratiempo, aunque el fútbol es una actividad de riesgo. Está en perfectas condiciones de jugar mañana. 90 minutos no, pero sí para participar en base al momento del partido”, amplió sobre Lamine Yamal.

Un once titular que Luis de la Fuente tiene claro en su cabeza y que no ha cambiado durante la concentración.

“Los entrenamientos han ido tal cual habíamos pensado. El rendimiento de los jugadores te hace cuestionarte cosas porque son muy buenos y tienen actuaciones especiales. Pero sigo con la misma idea y vamos a seguir con ella”, señaló.