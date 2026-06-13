Karla Villegas Gama

Francia es de élite, sí, pero el reto sigue siendo volver a ganar el Mundial.

Nadie duda del talento de Francia, una plantilla plagada de estrellas que llega a la Copa del Mundo 2026 con la plantilla más valiosa, 1.52 billones de euros, pero con una asignatura pendiente: volver a levantar el trofeo.

Los ‘Bleus’ clasificaron invictos, tras ganar su grupo en las eliminatorias de la UEFA, con récord de cinco ganados y uno empatado, demostrando su fortaleza en todas las líneas.

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Los dirigidos por Didier Deschamps compartirán sector con Senegal, Irak y Noruega. En el papel podría parecer un grupo asequible, pero la realidad es que la misión no será fácil.

Los africanos serán su primer rival, cuadro al que solo se han enfrentado en una ocasión en el Mundial de 2002 y contra el que cayeron gracias al gol de Papa Bouba Diop.

Desde entonces, los ‘Leones de la Teranga’ han construido una selección poderosa, con jugadores que militan en su mayoría en equipos de las ligas más importantes de Europa, entre los que destacan Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr, Assane Diao y Nicolas Jackson.

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Es importante señalar que 12 de los 26 convocados para la competencia nacieron fuera de Senegal, siendo Francia el principal país de origen de la diáspora senegalesa.

Los africanos tienen mucha fortaleza física y velocidad por las bandas. Su poderoso juego vertical los convierte en una amenaza en los contragolpes.

El segundo partido de los ‘Bleus’ será ante Irak, una de las selecciones que logró su boleto a través del repechaje. Los asiáticos regresan a una Copa del Mundo después de 40 años de ausencia, pues su única participación fue en México 1986, donde perdieron sus tres encuentros.

Los iraquíes llegan con una base internacional importante. Solo 10 de sus 26 convocados militan en la liga local, incluido el capitán Jalal Hassan, mientras que figuras como Marko Farji, Ali Al-Hamadi, Zidane Iqbal y Ahmed Qasem aportan experiencia en ligas de Europa y Norteamérica.

Juste du plaisir ⚽️✨ pic.twitter.com/cLRnzuR4Wp — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 13, 2026

Para cerrar aparece Noruega, una selección que vuelve a la Copa del Mundo después de 28 años y lo hace impulsada por una generación dorada. Los ‘Vikingos’ llegaron invictos a Norteamérica, marcaron 37 goles en la eliminatoria europea y contaron con un Erling Haaland imparable, autor de 16 tantos.

Francia los conoce bien, pues se han enfrentado en 15 ocasiones, con récord favorable para los galos: 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

A pesar de las fortalezas de sus rivales, los galos tienen un plantel envidiable que puede resolver desde lo colectivo, pero también con alguna genialidad de uno de sus elementos.

Lo demostró en 2018, cuando se llevaron la Copa del Mundo a casa, y estuvieron a punto de repetir en 2022, pero la tanda de penales y un grupo de jóvenes debutantes les jugaron en contra.

Des souvenirs pour la vie, partagés avec nos Bleus, pour ces jeunes enfants américains 🙌💙 pic.twitter.com/EqFVtQlECS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 13, 2026

Cuatro años después no hay excusas.

Once jugadores que estuvieron en Catar 2022 están de vuelta y tienen experiencia de sobra: Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, William Saliba, Theo Hernández, Lucas Hernández, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram y Kylian Mbappé.

Los otros 16 vivirán su primera experiencia mundialista, pero eso no significa que sean novatos, pues entre ellos hay jugadores acostumbrados a los grandes escenarios, como la Champions League, tal es el caso de Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki y Maghnes Akliouche.

Le traditionnel shooting FIFA avant chaque Coupe du Monde 📷🇫🇷 pic.twitter.com/MBzXAWh4j0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 12, 2026

Francia tiene argumentos de sobra para ser considerada una de las grandes favoritas. Posee la plantilla más valiosa del torneo, un núcleo con experiencia en finales mundialistas y una generación emergente que ya brilla en la élite europea.

Sin embargo, el objetivo para los galos no es únicamente avanzar de ronda ni confirmar su condición de potencia. Después de quedarse a un paso del bicampeonato en 2022, el único resultado que satisfará las expectativas será volver a levantar la Copa del Mundo.

Para una selección acostumbrada a competir por todo, la verdadera prueba no será superar el Grupo I, sino demostrar que sigue siendo el equipo capaz de imponerse a cualquiera cuando el margen de error desaparece.