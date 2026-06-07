Triplete de Michael Olise en el último examen de Francia antes del Mundial

Héctor Cantú

Francia cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con una victoria cómoda de 3-1 ante Irlanda del Norte.

La representación gala vivió en carne propia historia pura al ver como Michael Olise, uno de los jugadores llamados a ser el futuro del combinado francés, marcó su primer triplete con la camiseta nacional.

Fueron tres goles certeros y precisos, que llegaron en los momentos más adecuados. El primero de ellos con un remate dentro del área luego de que Dembélé fallara su primera oportunidad.

A THUNDEROUS hit by Michael Olise to bag a brace 🇫🇷 pic.twitter.com/hoO1za4gLT — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 8, 2026

En la segunda mitad y luego de una serie de rebotes, el delantero del Bayern Munich se encontró una pelota dentro del área rival y sin pensarlo la mandó al fondo de las redes.

Patrick Kelly logró recortar distancias al minuto 64 gracias a l tanto de Patrick Kelly, una anotación que hizo molestar a Didier Deschamps por la desconcentración defensiva de su equipo.

OLISE'S LEFT FOOT IS LETHAL



What a way to complete his hat trick for France 🇫🇷 pic.twitter.com/7rJ5BnsMEA — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 8, 2026

A 15 minutos del final, de nuevo apareció Olise para sellar su triplete con una auténtica obra maestra: un disparo de larga distancia que se metió a la portería por el ángulo superior derecho.

Con este resultado, Francia cierra su preparación y se despide de la afición antes de emprender su viaje a tierras mundialistas, donde debutará el próximo martes cuando se enfrente a Senegal.